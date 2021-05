Entrez sans frapper : Anne Parillaud et LO sur Auvio

Le premier roman de l'actrice française Anne Parillaud : "Les Abusés". Et le premier EP de l'artiste belge LO aka Loïc Bailly, intitulé "Parades".



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Jacques De Pierpont et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



L'actrice française Anne Parillaud, César de la meilleure actrice pour son rôle dans le film "Nikita" de Luc Besson en 1990, pour son premier roman "Les Abusés" (Robert Laffont).



« C'est une petite avec des habits de grande. Une enfant à qui on ne demande pas son avis et qui obéit par peur d'être sanctionnée ou mal-aimée.

Sous les regards violés de tendresse, elle est devenue cette chose que l'on prend. Une fleur en pot, un corps inanimé, désincarné, mort presque. Un corps que seule l'ivresse amoureuse peut raviver. De quoi est faite cette espèce d'amour qui l'obsède ? Quel est l'empire qui s'exerce sur sa personne, la soulève vers des êtres indignes qui abuseront d'elle ?

Ne pas savoir qui vous aime de qui vous hait, monter dans les chambres, s'oublier dans des bras, espérer que l'autre vous donne ce que vous cherchiez sans savoir ce que c'est. S'abandonner parce que vous avez été abandonné. Se soumettre à ceux qui vous effraient, et continuer à se faire maltraiter. »



LO aka Loïc Bailly pour son premier EP "Parades". Il a remporté le premier prix du concours Du F. dans le texte.



La chanson de Pompon : "Sifna Wela Chatwa (Subhan Allah)" de Nass El Ghiwane.

