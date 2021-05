Entrez sans frapper : Olivier Bourdeaut sur Auvio

Il publie "Florida", son nouveau roman sur la vengeance d'une mini-miss devenue bobybuildeuse...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Laurent Mathieu et Corentin Candi.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Euro-Vision" de Telex.



L'écrivain français Olivier Bourdeaut pour son nouveau roman "Florida" (Finitude).



« Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée. Elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s'est vengée. »



Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent de plus en plus de rancœur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en préparant sa vengeance.



La chronique "Mauvais genre" de Juliette Goudot : Refuser la maternité à l'occasion de la sortie de "J'ai décidé de ne pas être mère" de Chloé Chaudet (Éditions de l'Iconoclaste).



Elle a 35 ans. Elle n'aura pas d'enfants. C'est décidé. Un choix qui suscite l'incompréhension. « C'est un choix personnel ? », « Tu ne vas pas regretter ? », « Tu n'as pas peur de finir seule ? » sont des questions récurrentes, quels que soient l'âge et le milieu.

En France, la maternité semble évidente, automatique. Toute femme est une mère en puissance. Le modèle dominant est celui de la femme qui travaille et a des enfants. On n'imagine pas, ou peu, qu'une femme ne souhaite pas avoir d'enfants. Ou alors c'est qu'elle n'a pas pu.



Les sorties cinéma en VOD avec Hugues Dayez :



- The woman in the window (Netflix)

- Halston (Netflix)

- Black narcissus (Disney+)

