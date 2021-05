Entrez sans frapper : Victoire Tuaillon et Adeline Dieudonné sur Auvio

Rencontre inédite entre Adeline Dieudonné et Victoire Tuaillon. Attention, hautement inflammable !





Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Jacques De Pierpont et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « Fracture » de Andrés Neuman (Ed. Buchet Chastel).



Révélée en 2018 avec "La vraie vie" (Ed. L'Iconoclaste), premier roman aux nombreux prix, Adeline Dieudonné vient de publier le très attendu "Kérozène" (Ed. L'Iconoclaste), roman choral où l'on retrouve sa patte, teintée de burlesque et de violence. Femme de théâtre mais aussi chroniqueuse, l'autrice, qui aime mettre le doigt sur les situations de domination, a eu envie de dialoguer avec la journaliste Victoire Tuaillon, qui est une des reines du podcast féministe avec « « Les couilles sur la table » (recueil éponyme publié chez Binge Editions), déconstruisant les masculinités. Victoire Tuaillon est aussi la créatrice et animatrice du podcast « Le Cœur sur la table ». Rencontre dans le cadre de la Foire du Livre ce dimanche 16 mai à 20h00 via flb.be.

Victoire Tuaillon sera également en dédicace ce vendredi à 17h00 à la librairie « Tulitu » à Bruxelles et Adeline Dieudonné ce vendredi à 17h00 à la librairie « À Livre Ouvert » à Bruxelles ainsi que le 15 mai de 15h à 17h chez « Filigranes » à Bruxelles.



La chanson de Pompon : « Jésus Christ » de Johnny Hallyday.

