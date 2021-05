Entrez sans frapper : Spéciale Napoléon sur Auvio

Ce mercredi, on célèbre le bicentenaire de la mort de Napoléon. On en parle avec Vincent Mottez, qui publie le premier roman graphique consacré à l'empereur des Français.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Laurent Mathieu et Corentin Candi.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Fais-moi mal Johnny" de Magali Noël.



Le journaliste français Vincent Mottez, réalisateur pour l'émission "Secrets d'Histoire" sur France 3, pour son roman graphique "Moi Napoléon" (Quelle Histoire Éditions) consacré à l'empereur Napoléon Ier en cette année du bicentenaire de sa mort sur l'île de Sainte Hélène le 5 mai 1821.



Moi Napoléon est le premier roman graphique consacré à l'empereur des Français. Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon revient sur les grands épisodes de sa vie, au fil d'un vibrant monologue intérieur : de sa naissance à Ajaccio à sa chute à Waterloo, en passant par son sacre et ses grandes batailles.



Cette confession fictive, appuyée par une solide documentation historique, est mise en scène par des illustrations qui revisitent l'iconographie impériale à travers l'univers sombre des comics américains.



La chronique de Josef Schovanec : la légende autour de Warren Buffett, le plus légendaire des investisseurs américains.



Les sorties cinéma en VOD avec Hugues Dayez :



- « Nomadland » de Chloé Zhao avec Frances McDormand (disponible sur Disney + en VO sous-titres anglais et néerlandais... et pas français)

- « Goodbye Christopher Robin » de Simon Curtis (sur la naissance de Winnie l'Ourson) sur Star/Disney +

- « Dans les angles morts » avec Amanda Seyfried, sur Netflix

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper