Entrez sans frapper : Spéciale Christopher Nolan sur Auvio

Le critique de cinéma français Timothée Gérardin pour son livre "Christopher Nolan, la possibilité d'un monde" - édition augmentée (Playlist Society).



Il aura fallu moins de vingt ans à Christopher Nolan pour passer du statut de jeune espoir du cinéma indépendant à celui de grand auteur américain. Après s'être fait connaître avec Following et Memento, Nolan a renouvelé le personnage de Batman au cinéma, à travers la trilogie Dark Knight, et bénéficie, depuis le succès d'Inception, d'une liberté créative sans équivalent dans l'industrie hollywoodienne.



Pris dans des intrigues souvent complexes, les personnages de Christopher Nolan ont en tête une idée pourtant simple : celle de comprendre le monde. Car celui-ci ne va pas de soi : morcelé, sensoriel, virtuel, trop vaste ou trop réduit, il échappe à l'entendement et reste sans cesse à redécouvrir ou à réinventer. Christopher Nolan, la possibilité d'un monde analyse l'œuvre paradoxale d'un illusionniste qui cherche la vérité et d'un réalisateur intimiste qui s'épanouit dans le grand spectacle.



Avec Hugues Dayez, il sera question de l'initiative des cinémas d'ouvrir le 1er mai, jour de la fête du travail (Les Grignoux, c'est même pendant une semaine), dans le cadre de l'action Still Standing For Culture :



Avec en avant-première :



- Drunk

- Une vie démente (film belge montré au dernier FIFF)

- Mandibules

