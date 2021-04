Entrez sans frapper : Feu! Chatterton sur Auvio

Ils sortent leur nouvel album "Palais d'Argile" et sont nos invités ce mardi.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Gorian Delpâture et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « L'Esprit critique » d'Isabelle Bauthian et Gally (Delcourt)

- « Nellie Bly. Dans l'Antre de la folie » de Virginie Ollagnier et Carole Maurel (Glénat)

- « Une vie d'huissier » de Dav Guedin (Actes Sud BD)



Arthur Teboul (chanteur) et Clément Doumic (guitare/clavier) du groupe Feu! Chatterton pour leur troisième album "Palais d'Argile".



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « Tout le bonheur du monde » de Claire Lombardo (Rivages).



Il était une fois en Amérique... la famille idéale. Dans leur belle maison de Chicago, David et Marylin s'aiment d'un amour ardent... depuis 40 ans ! Mais pour leurs quatre filles, Wendy, Violet, Liza et Grace, le modèle est écrasant : comment être à la hauteur quand on a grandi à l'ombre de parents toujours aussi épris l'un de l'autre à soixante ans qu'à vingt ? Chacune surfe ce traumatisme inversé à sa manière, entre complicité et vacheries, cachotteries et mensonges, échecs et aspirations. Jusqu'à ce que resurgisse Jonah, quinze ans, le douloureux secret de Violet, authentique avis de tempête sur la météo domestique. Des années 1970 à nos jours, des joies et blessures de l'enfance aux enjeux décisifs de l'âge adulte, Tout le bonheur du monde nous offre une place privilégiée dans ce grand-huit familial endiablé. Aussi drôle que touchante, Claire Lombardo a l'oreille absolue pour les nuances et les contradictions qui font des relations humaines l'inépuisable source de tous les tourments. Et de tous les bonheurs.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper