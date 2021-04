Entrez sans frapper : Eddy de Pretto sur Auvio

Il sort son deuxième album « À tous les bâtards », dans lequel il s'adresse à tous les « pédés », les « moches », les gens bizarres...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Adeline Dieudonné et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



La chronique « Upperculte » de Jules Adam : « Back To Black » d'Amy Winehouse.



Eddy de Pretto est notre invité pour son deuxième album « À tous les bâtards », sorti le 26 mars dernier.



La culture se déconfine ! Dans le cadre de la cinquième action de Still Standing for Culture, de nombreux lieux culturels vont reprendre leur programmation interrompue il y a 6 mois. Bravant l'interdiction d'un gouvernement, ils vont proposer de multiples activités entre le 30 avril et le 8 mai, dans le respect des protocoles sanitaires qui a beaucoup trop tiré sur la corde de l'arbitraire.



On en parle avec Gwenaël Breës, membre du collectif Cinéma Nova et l'un des porte-paroles de Still Standing for Culture et le directeur artistique du KVS, Michael De Cock.



Le « Boing Boum Tchak » de Sébastien Ministru : « Connexion » de Kae Tempest (ex-Kate Tempest) à L'Olivier.



"Quand la connexion s'établit, tout est relié et converge vers un moment d'émotion partagée, vers une affinité créatrice qui arrime chaque personne à un présent vécu comme une expérience collective. "



Printemps 2020 : alors que la crise du Covid-19 impose au monde de se calfeutrer et prive de scène des milliers d'artistes, Kae Tempest nous livre une réflexion toute personnelle sur la créativité et ce qui la nourrit. À l'heure où les réseaux sociaux nous poussent à la représentation perpétuelle, où l'apathie nous gagne au point de nous faire oublier qui nous sommes, Tempest crie l'urgence de nous reconnecter. À nous-mêmes, aux autres, à la réalité, pour que jaillisse l'étincelle vitale de la création. On retrouve dans ce texte tout ce qui fait sa force : une voix qui porte, cogne parfois, et une grâce hors du temps.

