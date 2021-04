Entrez sans frapper : La dessinatrice Coco sur Auvio

« L'attentat du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans ma tête. Tout fout le camp en moi mais le dessin résiste. »



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la discothèque » avec Hélène Maquet et Laurence Bibot.



Et dès midi :



La chronique de Laurence Bibot « J'entends des voix » : la voix des pionnières.



La dessinatrice, scénariste et autrice de bandes dessinées Coco nous parlera de son album graphique « Dessiner encore » (Ed. Les Arènes BD). Dans cet ouvrage poignant elle raconte sa vie, ses peurs et bonheurs depuis l'attentat à Charlie Hebdo en janvier 2015, lorsque sous la menace des terroristes, elle a été forcée d'introduire le code d'entrée de la porte du journal. Un récit graphique bouleversant d'un voyage intérieur, pudique et authentique.

« Seule dans le cabinet du psycho-thérapeute, j'essaie de mettre des mots sur l'indicible. L'attentat terroriste du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans ma tête. La prise d'otage.

Les tirs. Le silence. Les images. Comment expliquer l'effroi ?

Pourquoi est-ce que je me sens si coupable ?

Qui pourra comprendre l'extrême solitude qui m'a traversée ce jour-là ? J'explore un brouillard épais de sensations, d'émotions, de doutes.

Les souvenirs, parfois, sont rendus flous par le choc traumatique. Je rencontre des morceaux de mémoire abîmés, incomplets. Tout est épars. Je tente de reconstituer l'après. Retrouver les vivants. Trouver la force de continuer malgré le traumatisme. Faire le journal dans le chaos et le deuil. Et dessiner...

Je ne suis pas morte. Je ne suis pas blessée. Et pourtant quelque chose s'est fracturé. Je vis avec. Avec ce « 7 », lourd à porter, aussi écrasant que mon sentiment d'impuissance face aux deux djihadistes surarmés.

Je dessine pour ne plus penser au « 7 ». Tout fout le camp en moi mais le dessin résiste. Alors je dessine et je dessine encore. »



La chronique « Machins, Machines » d'Hélène Maquet : les groupes et forums en ligne de crochet et de tricot, ce paradis perdu...

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper