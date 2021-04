Entrez sans frapper : Françoiz Breut et Margaret Harrison sur Auvio

De la musique avec le nouvel album de Françoiz Breut : "Flux Flou de la Foule". Et de l'art contemporain avec "Danser sur les missiles" au BPS22 à Charleroi, la première grande expo de Margaret Harrison, artiste britannique féministe engagée qui questionne l'image et la place de la femme dans notre société...



Nouvelle diffusion de "La La Langue" de Joëlle Scoriels : du coquelicot au cocu en passant par la cocotte, une chronique pleine de noms d'oiseaux...



Spéciale Tex Avery, le créateur de Bugs Bunny, Daffy Duck ou Droopy, disparu il y a 40 ans le 26 août 1980.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Poulailler's Song" d'Alain Souchon.



La commissaire Fanny Gonella, Directrice 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine (Fonds régional d'art contemporain de Lorraine) pour l'expo "Margaret Harrison : Danser sur les missiles", à voir jusqu'au 23 mai au BPS22 à Charleroi.



Figure influente de l'art féministe en Grande-Bretagne, Margaret Harrison (1940, Yorkshire) mène, depuis plus de 50 ans, une réflexion croisée sur les notions de classe et de genre. Pratiquant art et activisme, cette artiste s'attache à rendre visibles les formes de domination qui se manifestent dans les sphères professionnelles et domestiques, tout comme dans l'histoire de l'art et la culture populaire. Des figures de super-héros issus des comics nord-américains à l'Olympia de Manet, elle défie avec humour les structures de pouvoir véhiculées par la société et les médias, tout en reprenant à son compte des stratégies du grotesque comme l'exagération, la parodie et la subversion.

Nourrie de considérations sociales et politiques, sa pratique est également documentaire. Élevée dans une Angleterre berceau des mouvements syndicaux, de l'établissement des droits des travailleurs, et des suffragettes qui inventèrent la désobéissance civile en tant qu'outil de combat pour les droits des femmes, Margaret Harrison s'inscrit naturellement dans la continuité de ces luttes, mettant son travail artistique au service du féminisme.

Françoiz Breut pour son nouvel album "Flux Flou de la Foule" (sorti le 9 avril).



Les sorties cinéma en VOD avec Juliette Goudot :



- La mini-série italo-américaine "We are who we are" de Luca Guadagnino (StarZPlay)

- "Madame Claude", Le film sur la plus célèbre proxénète française (Netflix)

- La série britannique criminelle "The Serpent" avec Tahar Rahim (Netflix)



"Les méchants de la fiction" : suite de notre feuilleton dédié aux grands méchants de la fiction. Aujourd'hui, Gorian Delpâture et Julien Demeuse nous ramènent au tout début du XIXème siècle. Quand une jeune anglaise de 18 ans, Mary Shelley, invente un monstre très original. Un cadavre ramené à la vie. Le monstre du professeur Frankenstein !

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper