Entrez sans frapper : Spéciale Conquête spatiale au cinéma sur Auvio

Vers l'infini et au-delà...





Nouvelle diffusion de la chronique « Les inconnus connus » d'Éric Russon : la chanteuse sans texte.



Nouvelle diffusion de l'interview du rappeur et acteur français Gringe pour son livre « Ensemble, on aboie en silence » (Ed. Harper Collins).

Deux frères. L'un, candide, l'autre, rageur. Leurs parents ont mis au monde la parfaite antithèse. Quand Thibault fonce, Guillaume calcule. Si Thibault tombe, Guillaume dissimule. Prise de risque contre principe de précaution. L'amour du risque face à l'art de ne jamais perdre. En 2001, Thibault est diagnostiqué schizophrène. À cela, un Chevalier Lumière ne peut rien. Sa bascule, il fallait la raconter. Et aussi la culpabilité, les traitements, la honte, les visions, l'amour, les voyages, les rires, la musique et l'espoir. Alors Thibault a accepté de livrer ses folles histoires. Et ses voix se sont unies à celle de son frère. Contre une maladie qui renferme tous les maux, les clichés, les fardeaux, ils ont livré bataille. À partir d'une tragédie universelle, ils ont composé un livre où douleur et mélancolie côtoient la plus vibrante tendresse.



Nouvelle diffusion de « La chanson de Pompon » : Juliette Gréco, « Le temps des cerises ».



Il y a 60 ans, le 12 avril 1961, le cosmonaute Youri Gagarine est à bord de la fusée Vostok 1 et devient le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. A cette occasion, nous recevons Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, pour une spéciale « conquête spatiale au cinéma ».



Feuilleton « Les méchants de la fiction » : suite de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Une série en 10 épisodes que vous proposent Gorian Delpâture et Julien Demeuse. On termine cette première semaine de vacances en beauté avec, peut-être, le plus grand méchant de tous les temps. Celui qui a été le plus souvent adapté au cinéma. Vous le connaissez. Il a un petit accent roumain. C'est un certain... Dracula.

