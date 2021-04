Entrez sans frapper : Benjamin Biolay et Laurent Chalumeau sur Auvio

Benjamin Biolay, sacré artiste masculin et meilleur album lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique, pour son album "Grand Prix". Il sera aussi question avec Laurent Chalumeau de « Swag », le manuel du parfait braqueur signé Elmore Leonard, l'un des auteurs de polar les plus adaptés au cinéma et à la télévision.



Nouvelle diffusion de "La La Langue" de Joëlle Scoriels : une palpitante histoire de fesses...



Nouvelle diffusion de l'interview de Laurent Chalumeau, qui signe la préface de la nouvelle traduction de "Swag" de Elmore Leonard (Rivages/Noir).



Detroit, 1970. La seule façon de réussir un braquage à main armée est de s'y coller. Pas de phase théorique, il faut passer d'emblée à la pratique. C'est ce que se disent Frank et Stick, deux braqueurs à la petite semaine, qui s'en vont commettre des hold-ups dans des supermarchés et des magasins d'alcool. C'est ainsi qu'ils mettent au point leurs "Dix Règles du Parfait Braquage". Mais quand ils commencent à enfreindre leurs propres règles, les ennuis arrivent...



Nouvelle diffusion de "Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Mon vieux" de Daniel Guichard.



Benjamin Biolay pour son album "Grand Prix" (sorti le 26 juin dernier), sacré artiste masculin et meilleur album lors de la 36e cérémonie des Victoires de la musique en février dernier.

Il sera en concert le 17 décembre 2021 à La Madeleine à Bruxelles et le 18 décembre 2021 au Cirque Royal à Bruxelles.



Les sorties cinéma en VOD avec Juliette Goudot :



- Le film "Wonder Woman 1984" de Patty Jenkins (Apple TV, Google Play, YouTube)

- La série britannique criminelle "The Serpent" avec Tahar Rahim (Netflix)

- La série irlandaise "Normal People" (StarZPlay via Apple TV)



Feuilleton "Les méchants de la fiction" : troisième épisode déjà de notre feuilleton consacré aux grands méchants de la fiction. Un feuilleton concocté par Gorian Delpâture et Julien Demeuse. On avait commencé par deux méchants de cinéma : Dark Vador et Freddy Krueger. Aujourd'hui, encore un méchant de cinéma très connu mais qui était à la base un personnage de roman : un certain Norman Bates...

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper