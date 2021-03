Entrez sans frapper : Spéciale Joseph Conrad sur Auvio

Dominique Le Brun publie "Joseph Conrad : Le Romancier de la mer", une anthologie qui regroupe les œuvres maritimes les plus remarquables d'un monstre sacré de la littérature anglaise.



« Bagarre dans la Discothèque » À 11h30, avec Hadja Lahbib et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : le peintre et sculpteur néerlandais Willem van Genk.



L'écrivain et journaliste français Dominique Le Brun pour le livre "Joseph Conrad : Le Romancier de la mer" (Les Presses de la Cité).



Jeunesse (nouvelle) - Le Miroir de la mer (recueil de 14 récits) - Le Nègre du "Narcisse" (roman) - Lord Jim (roman) - Le Frère-de-la Côte (roman)



« Comment un adolescent, né dans les plaines d'Ukraine à quatre cents kilomètres de la mer Noire et huit cents de la Baltique, peut-il décréter un jour qu'il sera marin alors qu'il n'a jamais vu ni l'océan ni un navire et pas même rencontré le moindre navigateur ? Pourquoi, lorsqu'il se décide à écrire, Joseph Conrad ne choisit-il pas le polonais qui est sa langue maternelle ou le français qu'il maîtrise à la perfection, mais l'anglais qu'il a laborieusement appris en embarquant sur des navires marchands britanniques ? Ce sont là deux des interrogations qui ajoutent un parfum de mystère à une œuvre romanesque immense et fascinante. »

De tous les écrivains de la mer, Joseph Conrad est celui qui a restitué avec le plus d'authenticité la vie à bord d'un navire au temps où les grands-voiliers croisaient la route des premiers vapeurs. Cette anthologie regroupe les œuvres maritimes les plus remarquables d'un monstre sacré de la littérature anglaise dans des traductions révisées, dont Le Frère-de-la-Côte, son roman ultime et méconnu.



La chronique "Upperculte" de Jules Adam : "OK Computer" de Radiohead.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Komodo" de David Vann (Gallmeister).



Sur l'invitation de son frère aîné Roy, Tracy quitte la Californie et rejoint l'île de Komodo, en Indonésie. Pour elle, délaissée par son mari et épuisée par leurs jeunes jumeaux, ce voyage exotique laisse espérer des vacances paradisiaques : une semaine de plongée en compagnie de requins et de raies manta. C'est aussi l'occasion de renouer avec Roy, qui mène une vie chaotique depuis son divorce et s'est éloigné de sa famille. Mais, très vite, la tension monte et Tracy perd pied, submergée par une vague de souvenirs, de rancoeurs et de reproches. Dès lors, un duel s'engage entre eux, et chaque nouvelle immersion dans un monde sous-marin fascinant entraîne une descente de plus en plus violente à l'intérieur d'elle-même, jusqu'à atteindre un point de non-retour.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper