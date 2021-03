Il sort son nouvel album "Est-ce que tu sais ?" et est notre invité ce vendredi.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Le Père, le fils et le Saint Esprit.



Gaëtan Roussel pour son nouvel album "Est-ce que tu sais ?", qui sort ce vendredi.



La chanson de Pompon : "That'll Be The Day" de Buddy Holly.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper