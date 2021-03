Entrez sans frapper : Balthazar et Gérald Wittock sur Auvio

De la musique avec le groupe belge Balthazar qui sort son nouvel album « Sand ». Mais aussi Gérald Wittock pour "Le Diable est une femme", quatre nouvelles qui décrivent la vie des hommes à la recherche de leurs âmes sœurs...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Sébastien Ministru et Nicolas Herman.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : la cassette VHS.



Le groupe belge Balthazar pour la sortie de l'album "Sand".

Ils seront en concert le 25 et 26/11 au Lotto Arena à Anvers.



Gérald Wittock (fondateur de la Wittockiana, le Musée des Arts du Livre et de la Reliure à Bruxelles) pour son roman "Le Diable est une femme" (Vérone Éditions).



L'histoire nous décrit, en quatre nouvelles, la vie des hommes à la recherche de leurs âmes soeurs. Ils ne peuvent vivre sans elles, alors ils tentent de les apprivoiser. Ces accros à la beauté diaboliquement féminine vont faire la rencontre de leur antihéros, homosexuel refoulé. Ils vont devoir affronter un monde dominé par les femmes. Leurs confidences réciproques vont les rapprocher et les lier, intimement. Jusqu'à les unir ? Plutôt détonant, cet ouvrage mêle la musique à la plume humoristique et aiguisée de l'auteur.

Gérald Wittock est un auteur-compositeur né à Rome en 1966. Depuis son plus jeune âge, il voyage énormément, ce qui lui permet de parler couramment six langues. En 1992, il démissionne de son poste de cadre dans une multinationale et crée sa maison d'édition et de production audiovisuelle. En 2005, il monte son propre label, NO2 Records. Après avoir parcouru le monde, il s'installe à Marseille en 2011 et se consacre à l'écriture.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Normal People » de Sally Rooney (Éditions de l'Olivier).



Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d'Irlande. Il est le garçon en vue du lycée, elle est la solitaire un peu maladroite. Pourtant, l'étincelle se produit : le fils de la femme de ménage et l'intello hautaine connaissent ensemble leur premier amour.

Un an plus tard, alors que Marianne s'épanouit au Trinity College de Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie universitaire.

Un jour, tout est léger, irrésistible ; le lendemain, le drame pointe et les sentiments vacillent.

Entre eux, le jeu vient tout juste de commencer.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper