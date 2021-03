Entrez sans frapper : 100 femmes exceptionnelles sur Auvio

Ce 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, on reçoit Mélina Gazsi pour son livre "Elles ont été les premières ! : 100 femmes exceptionnelles".



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Guillermo Guiz et Corentin Candi.



Dès midi :



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : un focus sur une saga de fantasy signée l'auteur américain Brandon Sanderson.



Ce 8 mars, c'est c'est la Journée internationale des droits des femmes.



À cette occasion, on reçoit Mélina Gazsi pour son livre "Elles ont été les premières ! : 100 femmes exceptionnelles" (Éditions de La Martinière).



Aujourd'hui, c'est encore un secret assez bien gardé : les filles réussissent mieux à l'école que les garçons ! Et pourtant, devenues adultes, cela se gâte, disent les statistiques. Dans la vie professionnelle, les femmes perdent alors souvent leur place de première.

Eh bien, justement, nous avons eu envie de faire changer, de faire chanter les statistiques... et montrer que, même devenues grandes, même quand les statistiques n'existaient pas, même lorsqu'elles n'allaient pas à l'école ou qu'elles y allaient moins, les femmes ont souvent été des Premières !

Pour fêter la Journée internationale des femmes, nous avons donc voulu rendre hommage à toutes celles qui ont été les premières. D'abord parce que les Premières, ça vaut bien une fête. Ensuite parce que, symboliquement, l'année 2021 sera une fête des femmes toute particulière. Elle sera centenaire ! Dans ce livre, vous irez à la rencontre de quelque 100 femmes. Premières à faire le tour du monde en 1766, à voyager dans l'espace en 1963, à obtenir en 1910 un brevet de pilote d'avion ou le permis de conduire en 1898... Ou bien à recevoir en 2014 la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Ou encore à devenir en 1960 cheffe d'État. À inventer qui le lave-vaisselle en 1886, qui un programme informatique en 1842, qui un traitement de texte électronique en 1968. Ou encore à créer en 1929 un musée aujourd'hui incontournable... Et encore, et encore !

Parmi cette centaine de femmes, quelques-unes sont connues. D'autres, la plupart d'entre elles, parfaitement oubliées, voire inconnues ! Ce livre vous donne l'occasion de les découvrir... Qui étaient-elles, d'où venaient-elles, dans quel domaine ont-elles été la Première et comment en sont-elles arrivées là ? Se plonger dans les portraits de ces femmes, c'est assurément s'accorder un moment jubilatoire de découvertes, de retours sur l'histoire, de drôleries, d'espoirs et de rébellions, de sympathies, de combats, de victoires et de passions.



La RTBF ne proposera pas de Décibel Music Awards cette année, mais une Belgian Music Week !

Les radios vont jouer le jeu toute la semaine en amont de l'émission télé, la « Belgian Music Night », prévue le samedi 14/03 sur Tipik.



Ce lundi, focus sur l'artiste belge Tanaë.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : faut-il éteindre son retour image dans les réunions Zoom/Teams... pour arrêter de voir sa tête pendant les réunions ?

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper