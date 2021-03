Entrez sans frapper : Spéciales Simone Signoret et Elizabeth Taylor sur Auvio

Retour sur la carrière de deux noms incontournables du cinéma : l'actrice française Simone Signoret et l'actrice britannico-américaine Liz Taylor.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



« Les inconnus connus » d'Éric Russon : 2 X 2 = 2.



Nous célèbrerons le 25 mars le centenaire de la naissance de Simone Signoret et le 23 mars, nous commémorerons les 10 ans de la mort d'Elizabeth Taylor. Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, retracera le parcours de ces deux actrices mythiques.



La chanson de Pompon : « Mon mari est parti » d'Anne Sylvestre (1962).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper