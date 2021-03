Entrez sans frapper : Spéciale Marguerite Duras sur Auvio

Ce mercredi 3 mars, c'est les 25 ans de la mort de Marguerite Duras, femme de lettres, dramaturge, scénariste et réalisatrice française, l'autrice de « L'Amant », prix Goncourt en 1984, autofiction sur les expériences sexuelles et amoureuses de son adolescence dans l'Indochine des années 1930... On en parle avec Joëlle Pagès-Pindon, critique littéraire française et spécialiste de l'œuvre de Marguerite Duras.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Joëlle Scoriels et Corentin Candi.



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Félicie aussi" de Fernandel.



Ce mercredi 3 mars, c'est les 25 ans de la mort de Marguerite Duras.



On en parle avec Joëlle Pagès-Pindon, critique littéraire française, spécialiste de l'œuvre de Marguerite Duras (elle est vice-présidente de L'Association Marguerite Duras) et poète. Elle a collaboré à l'édition des tomes 3 et 4 des "Oeuvres complètes" de Marguerite Duras dans la Bibliothèque de la Pléiade.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : les métiers de « contact », et de « doigté »...



Les sorties VOD avec Hugues Dayez :



- « Big sky » sur Star, la nouveauté de Disney +

- « Trying », coup de cœur énorme, série anglaise sur Apple TV

- « The vast of night », petit film de SF sur Amazon

