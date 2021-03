Entrez sans frapper : Spéciale Claude Sautet et une BD sur l'immortalité sur Auvio

D'un côté, le docu "Claude Sautet : Le calme et la dissonance" d'Amine Mestari. De l'autre, la BD "L'immortalité : L'épopée du transhumanisme" de Benoist Simmat, l'histoire méconnue de ceux qui ont cherché à transcender la nature humaine...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Laurent Mathieu et Laurence Bibot.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix des parents.



Amine Mestari pour son docu. "Claude Sautet : Le calme et la dissonance", à voir le mercredi 3 mars à 22h40 sur Arte.



Puisant son matériau dans des archives parfois inédites, ce film donne la parole à Sautet et ses proches : Lino Ventura, Romy Schneider, Michel Piccoli... L'évocation de ses longs métrages permet de retracer les grands moments de sa vie, César et Rosalie renvoyant à ses dilemmes amoureux, le héros manipulateur de Max et les ferrailleurs fustigeant les "théoriciens" qui conduisirent Sautet à rompre avec le communisme. Ce documentaire se nourrit aussi d'enregistrements inédits de sa voix au charme bourru, de vidéos de lui en tournage, préoccupé, la clope au bec, d'interviews où il se livre avec l'authenticité des timides, et de cette conférence de presse cannoise où, bougon, il lance aux journalistes : "Moins vous poserez de questions, mieux ce sera pour moi." Portrait touchant d'un cinéaste réservé et bouillonnant, qui a usé du cinéma pour "garder le calme devant la dissonance", selon la formule qu'il a choisie pour épitaphe.



Benoist Simmat pour la BD "L'immortalité : L'épopée du transhumanisme" (Les Arènes BD).



Cette quête du Graal a une histoire millénaire : les sectes gnostiques, les alchimistes, les scientistes et même les eugénistes ont été les premiers à tenter d'accéder à l'immortalité. Ils ont entrepris des expériences visant à augmenter les capacités biologiques des êtres humains.

Au XXe siècle, les révolutions technologiques, informatiques et numériques ont décuplé les possibilités de faire un jour advenir un « transhumain ». Vaincre la maladie, la vieillesse, la mort, n'est plus une chimère.

De Léonard de Vinci à Google en passant par Paracelse, Teilhard de Chardin ou l'homme nouveau soviétique, cette BD document nous raconte l'histoire méconnue de ceux qui, inlassablement, ont cherché à transcender la nature humaine.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : l'histoire du premier morceau de musique joué automatiquement par un ordinateur, il y a tout juste 70 ans.

