Entrez sans frapper : Spéciale Fernandel sur Auvio

Aujourd'hui, cela fait 50 ans que l'acteur, humoriste, chanteur et réalisateur français, celui qui interpréta Don Camillo et chanta « Félicie aussi », nous quittait. On en parle avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : le gamin au pétard.



Spéciale Fernandel nous quittait il y a tout juste 50 ans, le 26 février 1971.



Issu du music-hall, il fut durant plusieurs décennies l'une des plus grandes stars du cinéma français, véritable champion du box-office qui attira plus de 200 millions de spectateurs dans les salles. Comique emblématique du cinéma d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de ses films sont devenus des classiques, comme Le Schpountz, L'Auberge rouge, Ali Baba et les Quarante Voleurs ou La Cuisine au beurre, au même titre que plusieurs de ses personnages, à l'image de Don Camillo. Il a également tenu avec succès des rôles plus dramatiques, notamment dans Naïs, La Vache et le Prisonnier ou Heureux qui comme Ulysse.



Chanteur populaire, il a également laissé une discographie importante, parsemée là aussi de classiques tels que Félicie aussi, Ignace ou Le Tango corse. Reconnaissable grâce à ce qu'il appelait lui-même sa « gueule de cheval », il acquit une popularité internationale telle que le général de Gaulle déclara lors d'une réception à l'Élysée le 3 mai 1968 qu'il était « le seul Français qui soit plus célèbre que [lui] dans le monde ». Son succès ne s'est jamais démenti et Marcel Pagnol dira de lui après son décès : « Il a été l'un des plus grands et des plus célèbres acteurs de notre temps et l'on ne peut le comparer qu'à Charlie Chaplin ».

(Source Wikipédia)



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



La chanson de Pompon : Manic Street Preachers : "The View from Stow Hill" (2014).

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper