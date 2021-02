Entrez sans frapper : Yannick Haenel sur Auvio

Il publie avec François Boucq "Charlie Hebdo : Janvier 2015, Le Procès", un récit dans lequel ils rendent compte, en textes et en dessins et au jour le jour, de l'importance de ce procès qui aura duré près de deux mois et demi...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Nicolas Herman et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



"L'objet Pop" de Nicolas Herman : les chaussures Vans.



L'écrivain français Yannick Haenel pour le récit "Charlie Hebdo : Janvier 2015, Le Procès" (Les Échappés).



Le procès des attentats de janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale de Montrouge et le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris, s'est ouvert le 2 septembre 2020 et aura duré près de deux mois et demi.



Pour rendre compte de l'intensité de ces audiences chaque jour, l'écrivain Yannick Haenel et le dessinateur François Boucq ont été les oreilles et les yeux de Charlie Hebdo.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "L'Inconnu de la poste" de Florence Aubenas (L'Olivier).



« La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une directrice de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le voir. Routard immobile, Thomassin n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je lui ai précisé que je n'écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient de me voir. »

F. A.



Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes - tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est le portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité d'un destin.

