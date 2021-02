Entrez sans frapper : Spéciale Damon Albarn sur Auvio

Focus sur le leader de Blur, de Gorillaz et de The Good, The Bad & The Queen ce mercredi, avec Nicolas Sauvage qui publie "Damon Albarn : L'échappée belle" au Camion Blanc.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Corentin Candi et Laurence Bibot.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Bateau mouche" d'Eddy de Pretto.



Nicolas Sauvage pour son livre "Damon Albarn : L'échappée belle" (Camion Blanc).



Damon Albarn est un cas unique dans la grande histoire de la pop mondiale. De Blur à Gorillaz, de ses incursions en terres africaines au casting de rêve que constitue The Good The Bad & The Queen, il est impossible de limiter son parcours à un seul de ces aspects sans risquer une lecture parcellaire de son oeuvre. Révélé au monde avec Parklife et l'épopée Britpop qui en découla, Damon Albarn décide rapidement d'envoyer valser les étiquettes pour suivre un chemin aventureux, ponctué d'innombrables collaborations. Modern Life Is Rubbish, The Great Escape, blur, Think Tank, Mali Music, Demon Days, Plastic Beach, Dr Dee, Rocket Juice & The Moon, Everyday Robots, Merrie Land... nombre de disques incontournables de notre temps portent la signature du chanteur et multi-instrumentiste de Blur et Gorillaz. L'Anglais est aujourd'hui à la tête d'une discographie pléthorique au sein de laquelle se croisent Lou Reed et Snoop Dogg, Paul Simonon et Bobby Womack, Noel Gallagher et Toumani Diabaté, Robert Smith et George Benso. Trente-cinq ans après l'entrée fracassante de Blur dans l'univers de l'indie pop, Damon Albarn s'est imposé comme l'un des artistes les plus essentiels de l'histoire musicale britannique. Ce livre propose de rendre compte le plus justement possible de la trajectoire hors-norme qui est celle de Damon Albarn.



La chronique de Josef Schovanec : Dumbo.



Les sorties cinéma en VOD avec Hugues Dayez :



- « La mission » sur Netflix

- « Map of tiny perfect things » sur Amazon TV

- « Irrésistible » de Jon Stewart avec Steve Carell sur Amazon TV

