Entrez sans frapper : Armel Job sur Auvio

Il revient avec un nouveau roman "Sa dernière chance" et est notre invité ce lundi !



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



La chronique "Upperculte" de Jules Adam : MC Solaar.



L'auteur belge Armel Job pour son nouveau roman "Sa dernière chance" (Robert Laffont).



À trente-neuf ans, Élise, célibataire, vit dans la famille de sa soeur, gynécologue réputée, et de son beau-frère, agent immobilier. Elle tient la maison, s'occupe des quatre enfants du foyer, et son existence s'écoule ainsi, dans une espèce de rythme immuable : depuis toujours, Élise vit dans l'ombre de sa soeur. Aux yeux de l'extérieur, elle passe pour une femme fragile, d'une timidité maladive, incapable de se débrouiller seule.

Tout à coup, elle se met en quête d'un homme sur Internet - et c'est le grain de sable qui va enrayer la mécanique parfaitement huilée de cette famille de notables. Mais quelle mouche a donc piqué Élise ? Personne ne comprend. Elle affirme qu'elle a envie de vivre, c'est tout. Et qu'aucune mise en garde, aucun chantage, aucune menace ne la fera renoncer au type charmant, un antiquaire, qu'elle vient de rencontrer.

L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. N'est-ce pas ce qui attend Élise sur le chemin de son émancipation, comme tous ceux qu'elle entraîne à sa suite dans cette rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu ?



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : OnlyFans, a plate-forme où des femmes vendent des nudes d'elles pour survivre...

