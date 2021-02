Entrez sans frapper : Annie Lulu, Philippe Moins ainsi que Wilfrid Lupano et Stéphane Fert sur Auvio

Écrit d'une plume flamboyante, à la fois poétique, intense, épique et musicale, au carrefour des traditions balkaniques et africaines, le premier roman d'Annie Lulu, « La mer Noire dans les Grands Lacs », sur la quête des origines bouleverse par sa profondeur et sa beauté.





À 11h30 :



Nouvelle diffusion du coup de cœur de Gorian Delpâture : « Les Cloches jumelles » de Lars Mytting (Ed. Actes Sud).



Annie Lulu pour son premier roman « La mer Noire dans les Grands Lacs » (Ed. Julliard).

Née en Roumanie, dans une société raciste et meurtrie par la dictature, Nili n'a jamais connu son père, un étudiant congolais disparu après sa naissance. Surmontant au fil des ans sa honte d'être une enfant métisse, Nili décide de fuir à Paris où elle entend, un jour, dans la rue, le nom de son père : Makasi. Ce sera le point de départ d'un long voyage vers Kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Elle y rencontrera l'amour, le combat politique, la guerre civile et la mort. Et en gardera un fils, auquel s'adresse cette vibrante histoire d'exil intérieur, de déracinement et de résurrection.



Dès midi :



Nouvelle diffusion des sorties BD de Xavier Vanbuggenhout avec « La solitude du marathonien de la bande dessinée » d'Adrian Tomine (Ed. Cornélius), « Jusqu'ici tout allait bien... » d'Ersin Karabulut (Ed. Fluide Glacial) et « Tout va bien mon lapin ? » de Didier Paquignon (Ed. Le Tripode).



Le Festival International du Film d'Animation de Bruxelles, Anima, fête sa quarantième édition et se déroule du 12 au 21 février 2021 via une nouvelle plateforme « Anima Online ».

A cette occasion, on reçoit Philippe Moins, le créateur du festival Anima, pour nous parler du livre « Stop Motion : Un autre cinéma d'animation », co-écrit avec Xavier Kawa-Topor (Ed. Capricci).

Placé sur le devant de la scène par Tim Burton (L'Étrange Noël de monsieur Jack), Nick Park (Wallace et Gromit) ou Wes Anderson (Fantastic Mr. Fox), le stop motion repose sur une technique simple et mystérieuse à la fois : elle consiste à donner l'illusion du mouvement et de la vie à des objets, des jouets, des marionnettes articulées, des figurines de pâte à modeler filmés image par image. Des géants venus de l'Est, Ladislas Starewitch, George Pal, Jirí Trnka, l'ont porté à ses sommets. Il a conquis les États-Unis, le Japon et la Chine, a contribué à l'âge d'or des effets spéciaux, de King Kong à Star Wars, et s'est invité aux riches heures de la télévision. En ouvrant le cinéma d'animation à la troisième dimension, il a préparé la voie à Toy Story avant qu'une nouvelle génération de réalisateurs, séduite par son côté « fait main », le plébiscite à son tour et le réinvente. De Georges Méliès à Michel Gondry, de Jason et les Argonautes à Ma vie de Courgette, ce livre est le premier à dresser un panorama historique, esthétique et technique aussi complet de ce continent méconnu du 7e art. Il s'adresse aussi bien au spécialiste qu'au cinéphile curieux.



Wilfrid Lupano et Stéphane Fert pour leur BD « Blanc autour » (Ed. Dargaud).

1832, Canterbury. Dans cette petite ville du Connecticut, l'institutrice Prudence Crandall s'occupe d'une école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa classe une jeune noire, Sarah. La population blanche locale voit immédiatement cette « exception » comme une menace. Même si l'esclavage n'est plus pratiqué dans la plupart des États du Nord, l'Amérique blanche reste hantée par le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet esclave noir qui savait lire et écrire a pris la tête d'une révolte sanglante. Pour les habitants de Canterbury, instruction rime désormais avec insurrection. Ils menacent de retirer leurs filles de l'école si la jeune Sarah reste admise. Prudence Crandall les prend au mot et l'école devient la première école pour jeunes filles noires des États-Unis, trente ans avant l'abolition de l'esclavage. Nassées au cœur d'une communauté ultra-hostile, quelques jeunes filles noires venues d'un peu partout pour...

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper