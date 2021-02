Entrez sans frapper : Spéciale The Kid de Chaplin sur Auvio

Le premier long-métrage de Chaplin, considéré comme l'un des plus grands films de l'ère du muet, célèbre cette année ses 100 ans. À sa sortie, il remporta un énorme triomphe, en étant le deuxième plus grand succès commercial de l'année 1921. On en parle avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic.



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30, avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : le plus beau garçon du monde.



Spéciale sur les 100 ans du film "The Kid" de Charlie Chaplin.



Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s'en mêlent...



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



La chanson de Pompon : "Chicago" de Crosby, Stills, Nash and Young.

