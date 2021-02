Entrez sans frapper : Spéciale Claude Chabrol sur Auvio

Le 12 septembre dernier, cela faisait 10 ans que le cinéaste français emblématique de la Nouvelle Vague nous quittait. On en parle avec Laurent Bourdon, auteur des livres "Tout Chabrol" et "Comme disait Claude Chabrol".



Spéciale Claude Chabrol avec le journaliste et homme de radio français Laurent Bourdon, auteur du livre "Tout Chabrol" et du recueil d'anecdotes "Comme disait Claude Chabrol" (Éditions LettMotif).



Tout Chabrol ? Plus qu'une promesse, un défi ! Il faut dire qu'en plus de 50 ans de carrière, l'homme n'a pas chômé : cinquante-sept films bien sûr, mais aussi vingt-quatre téléfilms, deux mises en scène de théâtre, des prestations comme acteur, sans oublier tous les articles écrits précédemment pour les Cahiers du cinéma. Et dire qu'en chemin, le bonhomme a abandonné des projets...

Tout Chabrol, fidèle à son titre, présente tout cela dans un livre-promenade, joyeux et documenté. Un travail méthodique qui étudie chaque œuvre, la replace dans le contexte de l'époque, les repères biographiques et la réception critique - parfois mordante - de chacune d'elle.

Tout Chabrol restitue surtout l'essentiel : la personnalité de cet homme hors-normes. Plus de 3.500 citations, de Chabrol mais aussi de ses proches, dressent le portrait de l'homme du Beau Serge et de La Cérémonie, vif, brillant et facilement sarcastique. Un homme attachant et attaché à ses techniciens fidèles, ses acteurs fétiches et à sa famille avec lesquels il aimait tant travailler.



La chronique "Mauvais genre" de Juliette Goudot : Fran Lebowitz et Vivian Gornick, arpenteuses de New York, à partir de la série de Martin Scorsese : « Fran Lebowitz : si c'était une ville » (Netflix) et du livre de Vivien Gornick : « La femme à part » (Pauvert).



Les sorties VOD avec Hugues Dayez :



- Malcolm and Marie (Netflix)

- Bliss (Amazon Prime)

- Froid mortel (Netflix)

