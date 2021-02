Entrez sans frapper : Thomas Lilti sur Auvio

Ancien médecin devenu réalisateur , il publie "Le Serment", une réflexion sur l'engagement des soignants, l'évolution du domaine de la santé, l'éthique médicale, le réel et la fiction...



« Bagarre dans la Discothèque spéciale cinéma belge » à 11h30, avec Laurence Bibot et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix du cinéma belge.



Le médecin généraliste, réalisateur et scénariste français Thomas Lilti pour son livre "Le Serment" (Grasset).



Ancien médecin devenu réalisateur (« Hippocrate »), brutalement à l'arrêt du fait du confinement, Thomas Lilti s'engage comme bénévole à l'hôpital où il tournait quelques jours plus tôt dans des services désaffectés, transformés en plateau de cinéma. Saisissant retour de l'autre côté du miroir, en pleine crise sanitaire, dans un grand hôpital de Seine-Saint-Denis.

Un retour si bouleversant qu'au fil des jours, il s'interroge à voix haute. Qu'est-ce que la vocation de médecin ? Que cache le secret médical ? Et ce monde très hiérarchisé autour du sacro-saint « docteur » ? Qu'est-ce qui fait un bon médecin ? Quelle place pour le patient ? Comment s'exerce réellement ce fameux serment d'Hippocrate, fondateur de l'exercice de la médecine ? Comment trouver sa place lorsqu'on est soi-même fils de médecin ?

Réflexion unique sur l'engagement des soignants, l'évolution du domaine de la santé, l'éthique médicale, le réel et la fiction, Le serment est aussi le récit d'un parcours initiatique passionnant. Par son humour, sa façon d'aller au plus juste de sa pensée, ses certitudes et ses doutes, son talent de conteur, Thomas Lilti invente une voix unique. Elle nous invite à découvrir les paradoxes fascinants d'un monde aux secrets si bien gardés.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : Alexandria Ocasio-Cortez en bikini : pourquoi l'intelligence artificielle est sexiste ?

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper