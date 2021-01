Entrez sans frapper : Spéciale Jim Carrey sur Auvio

Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber, Menteur, menteur, Fous d'Irène, Bruce tout-puissant, The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Yes Man... Focus sur l'acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma canado-américain, avec Adrien Dénouette, auteur du livre "Jim Carrey - L'Amérique démasquée".



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Hadja Lahbib et Corentin Candi.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Toutes les mamas" de Maurane.



Le critique de cinéma français Adrien Dénouette pour son livre "Jim Carrey - L'Amérique démasquée" chez Façonnage Éditions.



Dumb and Dumber, The Mask, Ace Ventura, Man on the Moon... Jim Carrey a régné sur les années 1990 en autant de films qui l'auront hissé au sommet du box office et d'une comédie incorrigible et subversive. Corps mutant et acteur d'une révolution numérique d'où ressurgit le dernier âge d'or du cartoon, il aura été le visage des années Clinton, le trait d'union entre Charlie Chaplin, Roger Rabbit et Avatar, la dernière explosion de rire-bête avant la dépression du 11 septembre et l'OPA de Disney sur l'imaginaire hollywoodien. A l'heure où Donald Trump lui a volé son rôle de toon, quelle place peut encore trouver Jim Carrey sur des écrans où l'humour décline ?



La chronique "Mauvais genre" de Juliette Goudot : les femmes et l'alcool, à l'occasion de la parution de plusieurs livres dont « Sans alcool » de Claire Touzard (Flammarion) et "Récits de la soif : de la dépendance à la renaissance » de Leslie Jamison (Pauvert).



Les sorties cinéma en VOD avec Hugues Dayez :



- The white tiger (Netflix)

- True story avec Jonah Hill (Amazon)

- Inside N°9 (Artetv)

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper