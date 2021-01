Entrez sans frapper : Spéciale Philip K Dick sur Auvio

Focus sur le maître incontesté de la science-fiction, auteur de chefs-d'œuvre tels que Ubik ou Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, avec Laurent Queyssi qui gère la préface et l'édition de "Philip K. Dick - Nouvelles complètes I et II".



L'écrivain et traducteur français Laurent Queyssi qui gère la préface et l'édition de "Philip K. Dick - Nouvelles complètes I et II" (Quarto / Gallimard).



Maître incontesté de la science-fiction, auteur de chefs-d'œuvre tels que Ubik, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, récompensé par le prix Hugo en 1963 pour Le Maître du Haut Château, Philip K. Dick (1928-1982) a imprimé ses propres visions dans l'imaginaire de son public, de ses pairs et des cinéastes (Blade Runner, Total Recall, Minority Report).

Psychologiquement fragile, hanté par la mort de sa sœur jumelle, par la guerre froide et la menace atomique, il a trouvé dans la science-fiction le moyen d'exprimer ses propres obsessions, sa défiance vis-à-vis du monde qui l'entoure. Lecteur assidu des pulps pendant sa jeunesse, amateur de littérature classique et de philosophie, Philip K. Dick propose très tôt une autre vision de la science-fiction et de la fantasy, loin de l'imagerie des space opera d'alors... Par un recours aux topoï du genre (guerres spatiales, robots menaçants...), au trompe-l'œil de mondes parallèles, superposés ou truqués, Dick n'a cessé de questionner la réalité, le présent et le futur, en suivant les évolutions historiques et sociétales des États-Unis, dont il dévoilera la face sombre avec une incroyable acuité.

Rédigées à partir de 1947, parfois à un rythme frénétique, les nouvelles jouent un rôle essentiel dans la construction dickienne : véritable laboratoire d'idées, de formats, réservoir de personnages et de néologismes, elles constituent à la fois les soubassements et la pierre angulaire d'une œuvre foisonnante (cent vingt nouvelles et quarante-cinq romans).



