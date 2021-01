Entrez sans frapper : Incorrect : parce que l'irrévérence est trop précieuse pour être laissée aux imbéciles sur Auvio

Ce livre nous livre un panorama de l'esprit subversif présent dans le monde de la culture et des médias des années 1970 au début du XXIe siècle. On en parle avec Renaud Lefebvre, l'un des coordinateurs et auteurs.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Corentin Candi et Nicolas Herman.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : « On ne change pas » de Céline Dion.



Renaud Lefebvre, l'un des coordinateurs et auteurs du livre "Incorrect : parce que l'irrévérence est trop précieuse pour être laissée aux imbéciles" (Cherche Midi).



Rendez-nous la liberté d'esprit, l'insolence, l'irrévérence !

Il y a, peut-être, un léger parfum de nostalgie dans cet ouvrage collectif qui revisite la culture et les médias des années 1970 à aujourd'hui.

Mais loin d'être une apologie du « c'était-mieux-avant », c'est avant tout un catalogue illustré, drôle et ravageur, à l'usage des générations présentes et à venir. Un cocktail subtil et subversif qui fait pleurer de rire pour mieux faire réfléchir. L'héritage, à transmettre urgemment, de l'audace et de l'incorrection à la française.

Et quels meilleurs représentants que Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Desproges, Coluche, et bien d'autres encore, pour illustrer cette précieuse liberté de ton ?

Le cinéma, la publicité, la musique, la télévision ne sont pas en reste. Bref, toutes les sphères que cet esprit insubordonné s'est amusé à bousculer sont représentées.

Incorrects toujours !



L'Objet pop de Nicolas Herman : la pochette de disque.



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- « The Burnt Orange Heresy », proposé en VOD par Cinéart cette semaine

- « Pieces of a Woman », disponible le 7 janvier sur Netflix

- « Death to 2020 » sur Netflix

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper