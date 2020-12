Entrez sans frapper : L'exposition Warhol - The American Dream Factory sur Auvio

"Warhol - The American Dream Factory" balaie la carrière de cet artiste parmi les plus influents du XXe siècle.



Nouvelle diffusion du coup de cœur de Gorian Delpâture : "Apeirogon" de Colum McCann (Ed. Belfond).



Nous recevrons Dimitri Kourtchine. Il nous présentera son documentaire "Frank Capra : Il était une fois l'Amérique" diffusé ce mardi 29 décembre sur Arte lors d'une « Soirée spéciale Frank Capra » qui débutera avec le film "La vie est belle" à 20h50.

Il fut le premier à recevoir, en 1934, cinq Oscars pour "New York-Miami", une comédie avec Claudette Colbert et Clark Gable. Trois décennies après son arrivée à Ellis Island, à l'aube du XXe siècle, le petit immigré sicilien n'a pas fini de savourer son rêve américain, premier aussi à décrocher trois fois l'Oscar du meilleur réalisateur. Francesco Rosario Capra a 6 ans lorsque ses parents quittent Bisacquino, leur village sicilien, dans l'espoir d'une vie meilleure. Installé avec sa famille dans un ghetto de Los Angeles, il bûche dur pour suivre une formation d'ingénieur chimiste. Mais un coup de pouce du destin le fait entrer, au début des années 1920, dans le studio de Mack Sennett en tant que gagman. Recruté par le producteur Harry Cohn, qui lui fait signer ses premiers films pour la Columbia, Francesco devenu Frank va passer habilement du muet au parlant avant de s'imposer avec sa "Capra's touch", irrésistible mélange d'idéalisme et d'humour qui teinte quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, parmi lesquels "Vous ne l'emporterez pas avec vous", "L'extravagant Mr. Deeds", "Monsieur Smith au Sénat" ou "La vie est belle", entrés au panthéon du cinéma.



L'exposition "Warhol - The American Dream Factory", à voir à La Boverie, à Liège, jusqu'au 28 février 2021. On en parle avec François Henrard, directeur des projets chez Tempora (agence en charge du commissariat de l'exposition) et Vincent Delvaux, conseiller scientifique, commissaire associé.

L'exposition rassemble les œuvres les plus célèbres d'Andy Warhol, provenant des plus grands musées du monde et de collections privées de premier rang, tout comme des documents rares exposés pour la première fois. De quoi dessiner un portrait vivant de 40 ans d'histoire de cette Amérique dont l'artiste a su capter l'âme comme nul autre de ses contemporains. De quoi aussi faire battre le cœur de La Boverie au rythme des folles nuits de Manhattan, lorsque musiciens, poètes, acteurs et excentriques de tous bords se retrouvaient à la Factory.



Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation.

Episode 6 : Iliona - Autrice/ compositrice/ interprète et productrice

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper