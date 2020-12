Entrez sans frapper : Hugo Clément pour son « Journal de guerre écologique » sur Auvio

Journaliste engagé, Hugo Clément se distingue par ses enquêtes coups de poing sur l'environnement. Son journal de guerre écologique sur le terrain est un témoignage sans concession, au plus proche de ceux qui agissent en faveur de la protection de la planète.



Nouvelle diffusion de la chronique « Les sorties BD » de Xavier Vanbuggenhout avec

- « Americana » de Luke Healy (Ed. Casterman)

- « Mon Aventure torride » et « Le Bord du gouffre » de Noah Van Sciver (Ed. L'Employé du moi)

- « Parker (intégrale complète) » de Darwyn Cooke, adapté des romans de Donald E. Westlake (Ed. Dargaud)

- Watchmen (DVD), série TV adaptée du roman graphique de Dave Gibbons et Alan Moore (Warner Home Vidéo).



Hugo Clément pour son « Journal de guerre écologique » (Ed. Fayard).

« Nous savons que l'Humanité fait face au plus grand défi de son histoire. Nous savons que les écosystèmes dont nous dépendons menacent de s'écrouler. Nous savons qu'il y a urgence. Le doute n'est plus d'actualité. »

Auprès de celles et ceux qui s'engagent sur le front de l'environnement, Hugo Clément dessine une carte stratégique des actions à mener. La Terre restera-t-elle une planète habitable pour notre espèce ? Tel est l'enjeu de notre dernier combat.



Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation.

Episode 5 : le musicien et chanteur Kris Dane.

Casting et équipe Animateur Eric RUSSON Émission Entrez sans frapper