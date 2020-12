Entrez sans frapper : « Il était une fois Peau d'âne » sur Auvio

Une promenade inédite dans le monde féerique et troublant du film « Peau d'âne ».



Nouvelle diffusion du « Boing Boum Tchak » de Sébastien Ministru : « Les impatientes » de Djaïli Amadou Amal (Éditions Emmanuelle Collas), qui a reçu le Goncourt des Lycéens.



Le 27 octobre dernier, on célébrait les 30 ans de la mort de Jacques Demy, cinéaste français proche de la Nouvelle Vague. Mais c'est aussi le 50ème anniversaire du film « Peau d'âne ». On en parle avec Rosalie Varda-Demy, l'un des auteurs du beau livre « Il était une fois Peau d'âne » aux Éditions de La Martinière.



Le feuilleton « Essentiel.le.s » de Jean-Marc Panis. Au grand concours des mots de l'année, il est un adjectif qui risque bien de se retrouver sur une marche du podium. « Essentiel » aura hanté les articles, les conversations et les discours politiques. Dans ce feuilleton en neuf épisodes, nous nous posons la question de ce qui l'est, essentiel, dans cette période étrange. L'occasion d'aller voir chez les créateurs belges ce qui s'y passe, et de vérifier que le confinement n'est certainement pas synonyme d'hibernation.

Episode 1 : Françoiz Breut, grande dame de la chanson française.

