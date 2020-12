Entrez sans frapper : Jane Birkin sur Auvio

Elle sort son nouvel album "Oh! Pardon tu dormais...", composé par Étienne Daho et est notre invitée ce mardi !



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Gorian Delpâture et Xavier Vanbuggenhout.



Et dès midi :



Les coups de coeur 2020 de Xavier Vanbuggenhout :



- « L'Accident de chasse » de David L. Carlson et Landis Blair (Sonatine)

- « Dragman » de Steven Appleby (Denoël Graphic)

- « La patrie des frères Werner » de Philippe Collin et Sébastien Goethals (Futuropolis)

- « Pucelle Tome 1 : Débutante » de Florence Dupré la Tour (Dargaud)

- « Uncut Gems » de Benny Safdie et Josh Safdie



Jane Birkin pour son album "Oh! Pardon tu dormais...", composé par Étienne Daho mais dont elle a écrit tous les textes.



Chanteuse, comédienne, fan des sixties, mère de famille ou égérie sulfureuse, diariste ou écrivain, Jane Birkin a tous les dons.

Écrite avec une force et une justesse rares, cette comédie dramatique est à l'image de la vie : un couple s'aime et se déchire, une union se brise pour rien, à cause d'un rien. D'un besoin de se rassurer, d'entendre un mot qui ne vient pas... Chacun affûte ses poignards, prisonnier d'une nuit d'insomnie et de solitude à deux. Au matin, la rupture est consommée. Une rupture pathétique et tristement ordinaire.



Ce texte a inspiré à Étienne Daho, ami et complice artistique de longue date, l'un des albums les plus attendus de l'année : Oh ! pardon tu dormais... réunit des chansons originales de Jane Birkin, mises en musique et produites par Étienne Daho.



Les coups de coeur 2020 de Gorian Delpâture :



- Beaux-livres : "Le comte de Monte Cristo" d'Alexandre Dumas (Presses de la Cité Omnibus) et "Les Montagnes hallucinées (Tome 2)" de H. P. Lovecraft, illustré par François Baranger (Bragelonne)

- Musique : The Doors - "Morrison Hotel (50th Anniversary Edition)"

- BD : "Histoire de la Science-Fiction" de Xavier Dollo et Djibril Morisette-Phan (Éditions Critic Les Humanoïdes Associés)

