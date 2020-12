Entrez sans frapper : Dominique A pour son nouvel album « Une vie étrange » sur Auvio

« Pas un « nouvel album », avec le branle-bas logistique que cela supposerait. Mais un disque, oui. »



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Laurence Bibot et Laurent Mathieu.



Et dès midi :



« J'entends des voix » de Laurence Bibot : la voix des majorettes.



Dominique A pour son nouvel album « Une vie étrange » qui a été écrit durant le premier confinement de mars à juin dernier.

« J'avais le sentiment de tenir ainsi une sorte de carnet de bord musical de la période. Tout cela forme un tout, porté par une même méthode (improviser des chansons sur des structures mélodiques simples) et imprégné des incertitudes de l'époque. D'où ces 10 titres, « Vie étrange », dont le désir de garder une trace tangible appelait une sortie en physique. Pas un « nouvel album », avec le branle-bas logistique que cela supposerait. Mais un disque, oui. »



« Machins, Machines » d'Hélène Maquet : le Transhumanisme, vraie culture de la Silicon Valley.

