Entrez sans frapper : Riad Sattouf sur Auvio

L'auteur de BD et réalisateur français Riad Sattouf pour son roman graphique "L'Arabe du futur 5 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)" (Allary).



Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique difficile. À la fin du tome précédent, son père s'est enfui en Syrie avec son plus jeune frère, Fadi. Tandis que sa mère utilise tous les recours légaux pour récupérer son fils, Riad poursuit son exploration de cet âge pénible qu'est l'adolescence et se réfugie dans le paranormal. Il devient copain avec les exclus de sa classe, qui lui font lire Lovecraft, et rencontre Anaïck, la femme de sa vie. Grâce au dessin, il arrive à se faire - un peu - respecter. Mais il a du mal à trouver sa place, partagé entre l'envie d'être comme les autres et sa mauvaise conscience venue de Syrie, qui se rappelle à lui à travers les voix de son père et de ses cousins...



- "Une histoire mondiale des femmes photographes" de Luce Lebart et Marie Robert (Textuel)

- "Ils s'aiment. Un siècle de photographies d'hommes amoureux 1850-1950" de Hugh Nini et Neal Treadwell (Les Arènes)

- "Electrorama - 30 ans de musique électronique française", préfacé par Laurent Garnier et signé par l'équipe du magazine Tsugi (Marabout)

