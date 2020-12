Entrez sans frapper : Spéciale Marilyn Monroe sur Auvio

Marilyn comme vous ne l'avez jamais vue, à l'apogée de sa fulgurante célébrité (1953-1957).



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : la nouvelle traduction d'un livre culte : "Neuromancien" de William Gibson (Au Diable Vauvert).



Case est le meilleur cow-boy des interfaces, un hacker lâché sur les autoroutes du cyberespace, le seul qui ait jamais traversé la matrice avant de rencontrer les mauvaises personnes au mauvais moment...

Première grande dystopie sociale aux côtés du Blade Runner de Philip K. Dick, un chef d'oeuvre prémonitoire, fondateur de la SF moderne.



Nous évoquerons le beau livre de Milton H. Greene : "Marilyn inédite" (Ed. Flammarion). Cet ouvrage montre la grande complicité entre l'actrice et le photographe Milton H. Greene, réputé pour ses images de mode et ses portraits de stars de l'âge d'or hollywoodien. Il contient près de 300 photographies, dont 150 inédites - un trésor mis au jour par Joshua Greene. On en parle avec Sébastien Cauchon. Cinéphile, collectionneur et spécialiste de Marilyn Monroe. Il a d'ailleurs publié en 2016 chez Stock : "Marilyn 1962".



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet.

