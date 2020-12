Entrez sans frapper : Laurent Gaudé sur Auvio

Il publie "Paris, mille vies", un récit assez autobiographique qui raconte l'errance d'un homme, pendant une nuit, dans un Paris étrangement vide...



- « Quitter la baie » de Bérénice Motais de Narbonne (Actes Sud BD)

- « L'Affaire Pilecki » d'Aurélien Ducoudray et Olivier Martin (Glénat/Collection Comix Buro)

- « Chroniques de San Francisco », d'après les romans d'Armistead Maupin, par Isabelle Bauthian et Sandrine Revel (Steinkis)



L'écrivain français Laurent Gaudé pour son récit "Paris, mille vies" (Actes Sud).



Un soir de juillet, sur l'esplanade de la gare Montparnasse, le narrateur est apostrophé par un homme agité qui répète plusieurs fois sa question : Qui es-tu, toi ?



Guidé par cette ombre errante, il déambule de nuit dans un Paris étrangement vide où les époques se mêlent. Tant de présences l'ont précédé dans cette ville qui l'a vu naître, et ce sont autant de fantômes qu'il faut dire, apaiser, écrire, avant de revenir au grand appétit de la vie.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « Une maison faite d'aube » de N. Scott Momaday (Albin Michel), Prix Pulitzer 1969.



« Dans un pays très ancien, que l'on disait éternel, il y avait une maison faite d'aube, de pollen et de pluie. La plaine resplendissait des reflets miroitants des argiles et des sables et les collines alentour étaient multicolores. C'était un pays fort et tranquille. Tout y était beau. »

Ce pays, c'est la réserve indienne du Nouveau-Mexique sur laquelle Abel a grandi, où l'on vit au rythme des saisons en accord avec la terre et les rites ancestraux. Mais le jeune homme est comme prisonnier entre deux mondes et n'y retrouve pas sa place lorsqu'il rentre du front en 1945, dangereusement attiré par la modernité de l'Amérique des villes.

