Entrez sans frapper : Luz sur Auvio

Il adapte en BD "Vernon Subutex" de Virginie Despentes, succès majeur de la littérature française qui raconte l'histoire d'ex-disquaire devenu à la fois squatteur, clochard, DJ et quasigourou...



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Matthew Irons (Puggy) et Laurence Bibot.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : les voix occultes.



Le caricaturiste de presse (Charlie Hebdo) et auteur de bandes dessinées français Luz pour la sortie en BD du Tome 1 de "Vernon Subutex" (Albin Michel).



Dès la parution du tome 1 en janvier 2015, les tribulations de Vernon Subutex, ex-disquaire devenu à la fois squatteur, clochard, DJ et quasigourou, sont un succès majeur de la littérature française tant en termes de réception critique (« Magistral et fulgurant » L'Express, « Virginie Despentes touche au sommet de son art » Le Magazine littéraire, « Une comédie humaine d'aujourd'hui dont Balzac pourrait bien se délecter » Le Parisien) que publique (un million et demi d'exemplaires vendus en France). Portée par une énergie graphique hors du commun, cette nouvelle version - réécrite à quatre mains et en bande dessinée - offre un nouveau regard sur le parcours de Vernon... et démontre, s'il en était besoin aujourd'hui, la puissance du collectif.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : Comment les machines, les écrans, le numérique modifient les fringues que nous portons ?

