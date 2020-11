Entrez sans frapper : Leïla Slimani sur Auvio

Elle publie "À mains nues", qui retrace la vie de Suzanne Noël, première femme chirurgienne esthétique en France. Pendant la guerre 14/18, elle redonnait un visage aux gueules cassées...



La journaliste et femme de lettres franco-marocaine Leïla Slimani pour la BD "À mains nues Tome 1 (1900-1921)" (Les Arènes).



« Monsieur, ce sont des idées bien rétrogrades que vous exposez là. Bientôt les femmes seront médecins, ingénieures, avocates... Aucune nation moderne ne peut se priver de l'intelligence de la moitié de sa population. »



Elle s'appelait Suzanne Noël.

Médecin, féministe, elle redonnait un visage aux gueules cassées.



