Entrez sans frapper : Swag de Elmore Leonard et Histoire bruyante de la jeunesse sur Auvio

Focus sur « Swag », le manuel du parfait braqueur signé Elmore Leonard, l'un des auteurs de polar les plus adaptés au cinéma et à la télévision. Il sera aussi question du docu en deux parties : "Histoire bruyante de la jeunesse (1949-2020)", une rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l'après-guerre.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Sébastien Ministru et Laurent Mathieu.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : Buffalo Bill.



Aurélien Guégan et Marie Durrieu pour le docu en deux parties : "Histoire bruyante de la jeunesse (1949-2020)", à voir ce jeudi 26 novembre à 23h10 sur Arte.



Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l'après-guerre. Des années 1950 à aujourd'hui, chaque génération a initié sa révolution culturelle à travers la musique, la littérature et le cinéma. Sur une BO éclectique et électrique - du jazz des années 1950 au rap des décennies 2000 en passant par le funk, le disco, le rock'n'roll ou la techno -, Aurélien Guégan et Marie Durrieu brossent un portrait nerveux et rafraîchissant des révoltes de la jeunesse au fil des époques. Tout en archives, une plongée historique enlevée, ode à l'idéalisme et à la fureur de vivre. archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l'après-guerre



Le journaliste et écrivain français Laurent Chalumeau, qui signe la préface de la nouvelle traduction de "Swag" de Elmore Leonard (Rivages/Noir).



Frank Ryan est représentant en voitures d'occasion à Detroit. Il serait presque honnête. Ernest Stickley Jr, dit Stick, lui pique une voiture sous son nez. Une fois Stick appréhendé, Frank décide de ne pas porter plainte contre lui. Bien au contraire, il s'allie à Stick pour commettre des braquages car (les statistiques le prouvent) le vol à main armée est le type de crime qui paie le mieux. Et de fait, ça semble marcher car Frank a mis au point les « 10 règles d'or du parfait braqueur ».



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Une terre promise » de Barack Obama (chez Fayard).



Dans le premier volume de ses mémoires présidentiels, Barack Obama raconte l'histoire passionnante de son improbable odyssée, celle d'un jeune homme en quête d'identité devenu dirigeant du monde libre, retraçant de manière personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat de sa présidence - une période de transformations et de bouleversements profonds.

Barack Obama nous invite à le suivre dans un incroyable voyage, de ses premiers pas sur la scène politique à sa victoire décisive aux primaires de l'Iowa, et jusqu'à la soirée historique du 4 novembre 2008, lorsqu'il fut élu 44e président des États-Unis, devenant ainsi le premier Afro-Américain à accéder à la fonction suprême.

En revenant sur les grandes heures de sa présidence, il nous offre un point de vue unique sur l'exercice du pouvoir présidentiel, ainsi qu'un témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure et de la diplomatie internationale. Il nous entraîne dans les coulisses de la Maison-Blanche, du Bureau ovale à la salle de crise, et aux quatre coins du monde, de Moscou à Pékin en passant par Le Caire. Il nous confie les réflexions qui l'ont occupé à certains moments cruciaux - la constitution de son gouvernement, la crise financière mondiale, le bras de fer avec Vladimir Poutine, la réforme du système de santé, les différends sur la stratégie militaire des États-Unis en Afghanistan, la réforme de Wall Street, le désastre provoqué par l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, et enfin l'opération commando qui a conduit à la mort d'Oussama Ben Laden.

