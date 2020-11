Entrez sans frapper : Spéciale Psychose sur Auvio

Ce chef-d'œuvre du suspense signé Alfred Hitchcock est sorti il y a 60 ans ! On en parle avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic.



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Mon vieux" de Daniel Guichard.



Spéciale "Psychose" d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960 soit il y a 60 ans.



Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Son travail ne la passionne plus, son amant ne peut l'épouser car il doit verser une énorme pension alimentaire le laissant sans le sou... Mais un beau jour, son patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est trop grande, et Marion s'enfuit avec l'argent.

Très vite la panique commence à se faire sentir. Partagée entre l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une nouvelle vie, Marion roule vers une destination qu'elle n'atteindra jamais. La pluie est battante, la jeune femme s'arrête près d'un motel, tenu par un sympathique gérant nommé Norman Bates, mais qui doit supporter le caractère possessif de sa mère.

Après un copieux repas avec Norman, Marion prend toutes ses précautions afin de dissimuler l'argent. Pour se délasser de cette journée, elle prend une douche...



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : l'origine rustique du mot « vaccin », avec un crochet par « mollard »... pour le plaisir...



Juliette Goudot et les films et séries en VOD : un regard féminin sur 2 séries Netflix : "Emily in Paris" VS "The Queen's Gambit".

