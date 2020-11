Entrez sans frapper : Maxime Chattam sur Auvio

Le maître du thriller à la française publie « L'illusion », où il nous emmène dans une station de ski isolée et fermée pour l'été où une douzaine de saisonniers, dont Hugo, travaillent dans une ambiance inquiétante...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Possédée pour la postérité.



Le romancier français Maxime Chattam pour son nouveau roman "L'illusion" (Albin Michel).



Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été.



Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces « visions » qui le hantent et cette disparition soudaine...



Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison...



Bienvenue à Val Quarios, une « jolie petite station familiale » où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été.



La chanson de Pompon : "Liberté" de Angélique et Photis Ionatos.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper