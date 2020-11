Entrez sans frapper : André Comte-Sponville sur Auvio

Il publie son "Dictionnaire amoureux de Montaigne", dans lequel il nous fait redécouvrir Montaigne, écrivain de génie, talentueux philosophe et humain d'exception.



Dès 11h30, retrouvez "Bagarre dans la Discothèque" avec Laurence Bibot et Corentin Candi.



Et dès midi :



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix des comiques sérieux.



Le philosophe français André Comte-Sponville pour son "Dictionnaire amoureux de Montaigne" (Plon).



Le tour de force d'André Comte-Sponville est d'avoir réussi, dans le dialogue amoureux qu'il mène ici avec l'auteur des Essais, à rendre limpide et bouleversante l'incroyable richesse de la pensée de celui-ci, tout en nous rendant intimement témoins de ce qu'il en retire pour faire franchir à sa propre philosophie une nouvelle étape.



Il nous fait redécouvrir Montaigne, écrivain de génie, talentueux philosophe, humain d'exception que l'on aurait tant aimé connaître : « quel esprit plus libre, plus singulier, plus incarné ? Quelle écriture plus souple, plus inventive, plus savoureuse ? Quelle pensée plus ouverte, plus lucide, plus audacieuse ? Celui-là ne pense pas pour se rassurer, ni pour se donner raison. Ne vit pas pour faire une œuvre. Pour quoi ? Pour vivre, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, et c'est pourquoi aussi il écrit et pense. Il ne croit guère à la philosophie, et n'en philosophe que mieux. Se méfie de `l'écrivaillerie` et lui échappe, à force d'authenticité, de spontanéité, de naturel. Ne prétend à aucune vérité, en tout cas à aucune certitude, et fait le livre le plus vrai du monde, le plus original et, par-là, le plus universel. Ne se fait guère d'illusions sur les humains, et n'en est que plus humaniste, Ni sur la sagesse, et n'en est que plus sage. Enfin il ne veut qu'essayer ses facultés (son titre, Essais, est à prendre au sens propre) et y réussit au-delà de toute attente. Qui dit mieux ? Et quel auteur, plus de quatre siècles après sa mort, qui demeure si vivant, si actuel, si nécessaire ? »



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : « Mostly Harmless » ou l'affaire du randonneur non identifié dont le corps a été retrouvé le 23 juillet 2018 dans une réserve nationale au sud de la Floride. Une sorte d'Into the Wild qui affole des forums en ligne...

