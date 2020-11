Entrez sans frapper : Stéphane Malandrin et David Vandermeulen sur Auvio

Stéphane Malandrin pour son deuxième roman "Je suis le fils de Beethoven". Et David Vandermeulen pour l'adaptation en BD du best-seller de Yuval Noah Harari : « Sapiens : Une brève histoire de l'humanité », vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde.



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Xavier Vanbuggenhout et Gorian Delpâture.



Et dès midi :



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Bella Ciao » de Baru (Futuropolis)

- « Comédie Française, voyages dans l'antichambre du pouvoir » de Mathieu Sapin (Dargaud)

- « Airpussy » de Ulli Lust (L'employé du Moi)



Le romancier, scénariste et réalisateur français Stéphane Malandrin pour son deuxième roman "Je suis le fils de Beethoven" (Seuil).



Un vieil homme enfermé dans sa bibliothèque s'apprête à dévoiler le secret historique de sa naissance. Lui, Italo Zadouroff deuxième du nom, descendant direct d'un soldat de Pierre le Grand, raconte comment et pourquoi le grand Ludwig van Beethoven, dont tout le monde est persuadé qu'il mourut seul et sans descendance, fut en réalité l'amant très amoureux de sa mère, une domestique qui servait au château de Martonvásár, en Hongrie.

Profusion romanesque, exubérance du langage et détournement des codes sont au rendez-vous de cette fable littéraire teintée de réalisme magique, offerte pour le plaisir et la joie d'un lecteur qui n'est jamais dupe de la légende qu'on lui fabrique.



L'auteur de BD belge David Vandermeulen pour la BD "Sapiens Tome 1 : La naissance de l'humanité" (Albin Michel).



Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d'autres humains, Sapiens a acquis il y a 70 000 ans des capacités extraordinaires qui l'ont transformé en maître du monde.Harari, Vandermeulen et Casanave racontent avec humour la naissance de l'humanité de l'apparition de Homo sapiens à la Révolution agricole.

Une bande dessinée pour repenser tout ce que nous croyions savoir sur l'histoire de l'humanité.



La chronique de Gorian Delpâture : "La Récolte" de Tara June Winch (Gaïa).



Après dix ans d'absence, August, une jeune aborigène d'Australie, rentre au pays pour les funérailles de son grand-père, Albert, l'homme qui l'a élevée. Les retrouvailles avec les siens sont troublées par l'annonce du démarrage d'une exploitation minière dans la ville de son enfance. Située à proximité d'un gisement d'étain, la maison familiale où elle a grandi sera prochainement détruite et sa grand-mère doit quitter les lieux. Alors que son entourage semble s'être résigné à l'inéluctable, August refuse de baisser les bras. Déterminée à racheter ses fautes, elle va chercher un moyen de sauver la terre sacrée de ses ancêtres. Un mystérieux dictionnaire indigène que son grand-père avait entrepris d'écrire avant sa mort pourrait s'avérer utile dans sa quête, mais le manuscrit semble s'être volatilisé.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN Émission Entrez sans frapper