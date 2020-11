Entrez sans frapper : Isabel Biver et Gaël Faye sur Auvio

« Lundi Méchant », le nouvel album de Gaël Faye, c'est commencer chaque semaine avec la volonté d'en découdre avec la vie, les difficultés du quotidien, les crises politiques et économiques qui nous ébranlent. C'est renverser sa perception du monde.





Nouvelle diffusion du « La La Langue » de Joëlle Scoriels : Tutu, une altération enfantine de cucu.



Isabel Biver pour le livre « Cinémas de Bruxelles » paru aux éditions CFC.

Forte du succès de son premier livre consacré aux cinémas de Bruxelles, Isabel Biver propose une nouvelle version de celui-ci. Il est actualisé et revisité en tandem avec la photographe Marie-Françoise Plissart qui a constitué un ensemble inédit d'images réalisées en divers lieux de la ville. Celle-ci a photographié les façades des anciens cinémas dans leur état actuel où la première fonction des lieux n'a souvent laissé que peu de traces. Elle a aussi fait des images des intérieurs rares de salles hors du commun encore en activité ou à l'abandon. Des documents anciens de l'âge d'or du cinéma, issus de collections privées, rappellent, en contrepoint, combien la capitale comptait autrefois de salles dédiées au 7e Art. L'autrice se penche aussi sur ce que sont devenus les cinémas aujourd'hui, les nouvelles approches et propositions pour la vision d'un film en salle : une pratique en permanente mutation.



Nouvelle diffusion de la chanson de Pompon : « (You Gotta) Fight For Your Right (To Party) » des Beastie Boys.



L'auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais, Gaël Faye pour son nouvel album « Lundi Méchant » qui sort ce vendredi 06 novembre.





Feuilleton « D'Ici » de Jean-Marc Panis.

Contre vents, marées, pandémies, (re)confinements et galères en tous genres, des artistes de chez nous continuent de faire ce qu'ils font le mieux : créer. Des musicien.ne.s qui bataillent et rivalisent d'ingéniosité pour ne pas arrêter de produire des œuvres qui font du bien. Quel que soit le genre qu'ils défendent (classique, chanson française, rock ou popette), une chose réunit ces artistes d'ici : la qualité de leur proposition. Cette semaine, Jean-Marc Panis est parti à leur rencontre...

Épisode 5 : Les hommes boîtes.

