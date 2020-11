Entrez sans frapper : Denis Lavant et Julia Kerninon sur Auvio

Denis Lavant, l'une des figures les plus singulières du théâtre et du cinéma français, nous livre son autoportrait dans "Échappées belles". Et la jeune autrice française Julia Kerninon nous parle de son nouveau roman "Liv Maria", une exploration éblouissante des sentiments au féminin...



Nouvelle diffusion de "La mort qui tue" avec Adeline Dieudonné : la pragoise Jana Cerná, fille de la journaliste et résistante Milena Jesenská, auteur de « Pas dans le cul aujourd'hui », lettre érotique adressée à son amant Egon Bondy, écrite au début des années 1960 et publiée en français en 2014 aux éditions La Contre Allée.



L'écrivaine française Julia Kerninon pour son roman "Liv Maria" (L'Iconoclaste).



Son nom est Liv Maria Christensen. Enfant solitaire née sur une île bretonne, entre une mère tenancière de café et un père marin norvégien. Envoyée subitement à Berlin à l'âge de 17 ans, elle tombe amoureuse de son professeur d'anglais. Le temps d'un été, elle apprend tout. Le plaisir des corps, l'intensité des échanges. Mais, à peine sortie de l'adolescence, elle a déjà perdu tous ses repères. Ses parents décèdent dans un accident, la voilà orpheline. Et le professeur d'été n'était peut-être qu'un mirage. Alors, Liv Maria s'invente pendant des années une existence libre en Amérique latine. Puis, par la grâce d'un nouvel amour, elle s'ancre dans une histoire de famille paisible, en Irlande. Deux fils viennent au monde. Mais Liv Maria reste une femme insaisissable, même pour ses proches. Comment se tenir là, dans cette vie, avec le souvenir de toutes celles d'avant ?



Nouvelle rediffusion du "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "L'année du singe" de Patti Smith (Gallimard).



L'acteur français Denis Lavant pour son livre "Échappées belles" (Les Impressions Nouvelles).



Denis Lavant est l'une des figures les plus singulières du théâtre et du cinéma français. Dans ce formidable autoportrait, il évoque de manière sincère et généreuse ceux qui ont le plus compté dans son parcours : Antoine Vitez et Leos Carax, Bernard Sobel et Claire Denis, Louis-Ferdinand Céline et Samuel Beckett... Il rend hommage aux Enfants du Paradis, à Charles Chaplin et au mime Marceau, à Pasolini et à Rimbaud. Inoubliable interprète des Amants du Pont-Neuf et Holy Motors, remarquable lecteur, Denis Lavant est aussi un acteur très physique, fasciné par le cirque et les arts de la rue.



Feuilleton « D'Ici » de Jean-Marc Panis.

Contre vents, marées, pandémies, (re)confinements et galères en tous genres, des artistes de chez nous continuent de faire ce qu'ils font le mieux : créer. Des musicien.ne.s qui bataillent et rivalisent d'ingéniosité pour ne pas arrêter de produire des œuvres qui font du bien. Quel que soit le genre qu'ils défendent (classique, chanson française, rock ou popette), une chose réunit ces artistes d'ici : la qualité de leur proposition. Cette semaine, Jean-Marc Panis est parti à leur rencontre...

Épisode 4 : Pierres.

