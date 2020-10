Entrez sans frapper : Jüne Plã sur Auvio

Après le carton de son compte Instagram Jouissance Club, elle publie son livre "Jouissance Club : Une cartographie du plaisir", où elle tente d'y déconstruire les stéréotypes, les idées reçues et autres clichés sur la sexualité et de promouvoir les manières de l'aborder d'une façon bienveillante et décomplexée.



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Adeline Dieudonné et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



La chronique de Josef Schovanec : la bande à Vidocq, le mythique bandit.



L'illustratrice et autrice française Jüne Plã pour son livre "Jouissance Club : Une cartographie du plaisir" (Marabout).



Vous avez l'impression de passer à côté de votre sexualité ?

Pas de panique, Jüne du compte Instragram « Jouissance Club » fait souffler un vent de fraîcheur et d'espoir en proposant un manuel d'éducation sexuelle promouvant le plaisir accessible à tous, femme, homme, non-binaire, hétéro, homo, bi, etc. !

Elle propose de mettre de côté la pénétration pour se concentrer sur les 1001 façons de se donner du plaisir autrement, de manière décomplexée, jubilatoire et bienveillante.

A l'aide de nombreux schémas sobres et élégants, elle propose une cartographie des multiples zones qui procurent du plaisir et un inventaire des mouvements orgasmiques.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Livre de la Miséricorde" de Leonard Cohen (Seuil).



La fin des années 1970 est difficile pour Leonard Cohen. Deuil de sa mère, séparation d'avec la mère de ses enfants, approche de la cinquantaine. Il opère alors un retour au judaïsme et explore sa relation à l'Éternel, tout en se méfiant de toute religion qui prétendrait à l'exclusivité. L'écriture des psaumes l'amène à « renoncer à sa petite volonté » pour entrer dans un dessein plus grand, beaucoup plus grand, qui permet une réunification de l'être en réparant ce qui a été brisé. Il se sauve ainsi du désespoir, et souhaite que ses psaumes en fassent autant pour ses lecteurs. Les psaumes contemporains de Book of Mercy (Livre de la Miséricorde) chantent la plainte humaine et passionnée d'un homme à son Créateur. Ancrés au cœur du monde moderne, ces poèmes résonnent avec une tradition de dévotion plus ancienne, biblique notamment.

