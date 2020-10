Entrez sans frapper : Spéciale Roy Lichtenstein sur Auvio

Focus sur l'un des grands maîtres du Pop Art américain du XXe siècle. Il ne cessera à travers ses œuvres (inspirées de la publicité et des « comics ») de se montrer critique à l'égard du « consumérisme » et de la grande distribution qu'il juge « déshumanisée »... On en parle avec Dimitri Joannidès et Xavier Roland.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Corentin Candi et Nicolas Herman.



Et dès midi :



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : « Les Marquises » de Jacques Brel.



Spéciale Roy Lichtenstein avec Dimitri Joannidès, historien de l'art et expert en art moderne et contemporain chez FauveParis, maison de vente aux enchères, par ailleurs porte-parole de la Compagnie d'Expertise en Antiquités & Objets d'Art en France et Xavier Roland, directeur du BAM (Musée des Beaux-Arts de Mons).



À travers une centaine d'œuvres (estampes, sculptures, tapisseries, bannières...) présentées en un parcours rétrospectif lié aux thématiques chères à l'artiste (objets, figures féminines, bande dessinée), le public est invité à découvrir une variété de techniques absolument surprenante.



Cette exposition exceptionnelle révèle, à travers un étroit dialogue entre les multiples recherches autour des procédés de reproduction mécanique et les thématiques chères à Roy Lichtenstein, comment des éléments de cultures diverses se rejoignent dans son travail pour être traités avec la touche pop caractéristique de son langage personnel. Reconnaissable au premier coup d'œil, son art a attiré et influencé des générations de créateurs, de la peinture à la publicité en passant par la photographie, le design et la mode.



L'Objet Pop de Nicolas Herman : la machine à écrire Remington.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Pour Sama

- Garçon chiffon

- Petit vampire

