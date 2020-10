Entrez sans frapper : Plastic Bertrand sur Auvio

Il revient avec un nouvel album "L'Expérience humaine" et est notre invité pour terminer la semaine.



Dès 11h30, retrouvez « Bagarre dans la Discothèque » avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : la trompette de Corleone.



Plastic Bertrand pour la sortie de son 10ème album "L'Expérience humaine".



Enregistré en français et en anglais au Synsound Studios de Bruxelles avec le mélodiste Alec Mansion et le légendaire Dan Lacksman (Telex) dans l'univers des pionniers de l'électro (Mini Moog, Super Jupiter, Moog modulaire...), L'Expérience humaine est un album résolument moderne : des compositions et arrangements électro-funk dont les textes sonnent comme un appel à plus d'humanité dans un monde désincarné.



La chanson de Pompon : "Les F..." de Jacques Brel.

