Entrez sans frapper : Baru et Vincent Taloche sur Auvio

Baru pour sa BD "Bella Ciao", qui raconte le parcours des immigrés italiens en France et la difficulté de l'intégration. Mais aussi Vincent Taloche pour la création de son Association des professionnels de l'humour et son spectacle dans le cadre du Voo Rire à Liège.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon.



L'auteur de BD français Baru pour son album "Bella Ciao" (Futuropolis).



« Bella Ciao, c'est un chant de révolte, devenu un hymne à la résistance dans le monde entier...

En s'appropriant le titre de ce chant pour en faire celui de son récit, en mêlant saga familiale et fiction, réalité factuelle et historique, tragédie et comédie, Baru nous raconte une histoire populaire de l'immigration italienne.

Bella Ciao, c'est pour lui une tentative de répondre à la question brûlante de notre temps : celle du prix que doit payer un étranger pour cesser de l'être, et devenir transparent dans la société française. L'étranger, ici, est italien. Mais peut-on douter de l'universalité de la question ? »



Vincent Taloche pour la création de son Association des professionnels de l'humour. Mais également son spectacle musical ce samedi 17 octobre à 16h00 à la Salle Philharmonique de Liège, dans le cadre du Voo Rire, le Festival international du Rire de Liège, dont il est l'un des organisateurs.



La chanson de Pompon : "Salut à toi" - Les Beruriers Noirs.

